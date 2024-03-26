مدحت شلبي يكشف عن عيب مرتضى منصور الوحيد (فيديو)

ألقى الإعلامي الرياضي مدحت شلبي الضوء على تاريخ رئاسة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن محمد حسن حلمي زامورا يتربع على عرش أفضل رؤساء النادي.

وأشاد شلبي في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، بالإنجازات التي حققها مرتضى منصور، معترفًا بوجود عدة إخفاقات في سجله.

وأضاف شلبي أن التحدي الأكبر الذي واجهه منصور كان تركيزه الشديد على النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، قائلا: "ذلك كان عيبه الوحيد خلال فترة رئاسته لنادي الزمالك".

وفيما يتعلق بحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الحالي، أوضح شلبي أن الحكم على فترة رئاسته لا يزال مبكرًا، لكن يُحسب له جهوده في حل الأزمات المالية التي كانت تواجه النادي.