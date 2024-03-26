مدحت شلبى يروى تفاصيل صدامه مع علاء صادق بسبب تصفيات كأس العالم

شدد المعلق الرياضي مدحت شلبي على مبادئه الأخلاقية، موضحًا أنه قد تعرض للإساءة من متصل خلال بث مباشر، مما دفعه لإنهاء المكالمات الهاتفية على الهواء مباشرة، حفاظًا على قيمه ومبادئه.

وأضاف شلبي في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنه وجه انتقادات للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بسبب ما اعتبره معاملة غير عادلة للمنتخب المصري خلال مباراة الجزائر في تصفيات كأس العالم، لكنه تفاجأ بالهجوم الذي شنه الإعلامي علاء صادق عليه في عدة برامج.

وأكد شلبي أن علاء صادق يتبع أسلوبًا معروفًا للجميع ويظهر دائمًا دعمه للنادي الأهلي، مما يكسبه تأييدًا واسعًا من الجماهير.