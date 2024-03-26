المعلق الباكي يسرد قصة تأهل مصر لكأس العالم أمام الكونغو (فيديو)

شارك الإعلامي مدحت شلبي تفاصيل الأوقات المحورية والعاطفية التي عاشها أثناء تغطيته لمباراة مصر ضد الكونغو، والتي كانت مفتاح تأهل الفراعنة لمونديال 2018 في روسيا.

وتحدث شلبي في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، عن الضغوط النفسية التي واجهها قبل وأثناء المباراة، مشيرًا إلى أنه والجماهير المصرية البالغ عددها 85 ألفًا في المدرجات، بالإضافة إلى الملايين خارجها، كانوا ينتظرون بترقب فوز مصر الذي كان يعلمون أنه سيأتي.

وفي وصف للحظاته الخاصة، قال شلبي إنه لم يتمالك دموعه بعد الهدف الحاسم الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء، مما أثار تعاطفًا واسعًا وصل حتى إلى الصحافة الأمريكية التي أبرزت الحادثة تحت عنوان "المعلق الباكي".