الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدحت شلبى يتحدث عن أهم رؤساء الزمالك: حلمى زامورا أفضلهم (فيديو)

مدحت شلبي
مدحت شلبي

أعرب المعلق الرياضي مدحت شلبي عن تقديره لرموز نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن المهندس حسن حلمي زامورا يتصدر قائمة أهم الرؤساء في تاريخ النادي، يليه الدكتور كمال درويش في المرتبة الثانية، بينما تظل المرتبة الثالثة معلقة لمن سيستحقها في المستقبل.

وأكد شلبي في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن زامورا سيظل دائمًا الرمز الأبرز للنادي، معتبرًا إياه شخصية حكيمة ومحترمة.

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وأضاف أن رؤساء الأندية يجب أن يُعاملوا كرجال دولة، نظرًا لمسئوليتهم عن إدارة مؤسسات بحجم وشعبية ناديي الأهلي والزمالك، مشددًا على أهمية تصرفاتهم، لما لها من تأثير على جماهيرهم العريضة داخل مصر وخارجها.

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