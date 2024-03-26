ضبط مبيعات وهمية لـ10 آلاف رغيف ومخالفات مخابز متنوعة فى الفيوم

ضبطت إدارة التموين بمركز يوسف الصديق بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إثبات مبيعات وهمية قدرها 10 آلاف و415 رغيفا، بأحد المخابز بالمركز، ومحضرين نقص وزن رغيف، ومحضرين آخرين مخالفة مواصفات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر عدم وجود قائمة.



وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن ضبط هذه المخالفات، جاء في حملة تموينية بالمركز، في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومراقبة الأسعار.

وشدد، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار، وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات.