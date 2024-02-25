الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم يحظر تداولها بالأسواق في الفيوم

دقيق بلدي
دقيق بلدي

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق، استمرارًا لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية: ضبط ٧٥٠ كجم دقيق بلدي مدعم عبارة عن (١٥ شيكارة زنه الشيكارة ٥٠ كجم خاصه بمنظومه الخبز البلدى المدعم ويحظر تداولها في الأسواق وذلك على تروسيكل بدون لوحات معدنية وذلك قبل أن يتم بيعه في السوق السوداء تم التحفظ على الدقيق تحت تصرف النيابه العامة والتحفظ على التروسيكل بقسم الشرطة المختص تحت تصرف النيابة  العامة.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن.

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