الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 عناصر غسلوا قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة

حبس
حبس

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات).

اعترافات عصابة غسل أموال تجارة السلاح: "اشترينا عقارات"

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريبًا).

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

​السلاح غسل أموال إدارة مكافحة المخدرات بيع مواد مخدرة بيع السلاح

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