الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات مالية.. جزار يقتل عاطلا في بني سويف

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من أحد المستشفيات باستقبال عاطل"له معلومات جنائية "،مقيم بدائرة القسم مُصاب برش خرطوش بالجسم وتوفى متأثرًا بإصابته.

 بسؤال والده اتهم جزار مقيم بدائرة القسم ، بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما.

 

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ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة

 عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي ببنى سويف من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم (فرد محلى)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خلافات مالية جزار بني سويف وزارة الداخلية الداخلية

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