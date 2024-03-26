الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ38 مليون جنيه

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن- خلال 24 ساعة- عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي السوق المصرفي العملات الاجنبية

مواد متعلقة

"الإحصاء": 121.9 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي خلال 2022 - 2023

الأكثر قراءة

عاجل| جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

سعر الدولار 16 يوم رمضان في البنوك خلال منتصف التعاملات

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

"أسقطها على السلالم".. اكتشف زواج والده عرفيا فقتل زوجته بأكتوبر

مشاجرة الشقيقان انتهت بـ"موت الأم" في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

2728.. رقم في ذاكرة مجلس الأمن.. من يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"