عاجل| "المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بـ نبش المقابر بعزبة سيدى غيث بأبوالمطامير بمحافظة البحيرة بدعوى التنقيب عن الآثار.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وعدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر مُحررة بهذا الشأن، وأن منطقة المقابر المُشار إليها بها خدمات أمنية على مدار اليوم.

وبتاريخ 19 الجارى، تم استدعاء الشاكى، وبمواجهته بعدم صحة ادعائه أقر به، وقرر قيامه بنشر التعليق المشار إليه على صفحته الشخصية عقب تحصله عليه من إحدى صفحات التواصل الاجتماعى، وقام بحذفه عقب علمه بعدم صحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.