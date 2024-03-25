مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. مخطط شيطاني جديد من تأليف معتز عشيق سيمون

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث توجه معتز عشيق سيمون إلى الفيلا لمقابلتها وزوجها رياض الخولي، وأخبرهم أنه قام بنقل نجلهما سامح إلى مكان أمن وقد وجه له رياض الخولي الشكر، ونبه عليه أن ينتظم في المرور عليه وإحضار كل طلباته وأن يتخذ الحيطة خوفا من مراقبته، لحين سفره إلى خارج مصر.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 15، اقترح معتز عشيق سيمون عليه عدم تسفير سامح إلى مصر، ولم يلق هذا الاقتراح قبولا لدى رياض الخولي، ولكنه معتز شرح الأمر، وقال سوف نوهم الجميع أن سامح بالفعل سافر خارج مصر، لو وصل لهم ذلك الأمر وقتها عائلة ضرغام سوف تفقد الأمر في الأخذ بثأرها وحسان أيضا سيبحث عنه خارج مصر، وبهذا نقوم بإلهاء الجميع حتى نفعل ما نريد أن ننفذه مستقبلا

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن