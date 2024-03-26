الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحب 1476 رخصة بسبب عدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحب 1476 رخصة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»؛ بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

وزارة الداخلية الحركة المرورية الملصق الالكتروني الانضباط في الشارع

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