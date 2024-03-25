مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. ميار تكشف سر علاقتها المحرمة بسامح الغول لشقيقتها غادة عبدالرازق

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث تقابلت غادة عبدالرازق "غادة ضرغام" مع شقيقتها الصغرى ميار الغيطي التي يظظهر على وجهها الدموع، فسألتها لماذا تبكين.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

في مسلسل صيد العقارب الحلقة15 قالت لها أن أبكي دائما على دم شقيقي على الذي قتله سامح الغول، وسألتها لماذا حتى الأن لماذا لم نتمكن من أخذ ثأر شقيقنا ويدفع سامح الغول ثمن جريمته، وهنا أخبرت ميار الغيطي غادة سرا كبيرا بعد ان استحلفتها بأن هذا السر لن يخرج فيما بينهما حتى الممات.

وقالت لها أن وسامح كان بيننا علاقة حب في السر، وكان معجب بيها ويتصل بها كثيرا على الهاتف وطلب مقابلتها سرا حتى أن يتقدم لخطبتها، وكشفت لها عن سر علاقتهم الغير مشروعة، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عشر يعرض حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن