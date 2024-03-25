مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. غادة تظهر باكية على فراق زوجها محمد علاء

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، التي ظهرت في غرفتها بمفردها، وأمسكت هاتفها المحمول ونظرت إلى صور حبيبها وزوجها محمد علاء "ياسين الغول" وهي تبكي على فراقه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 15، تذكرت غادة عبدالرازق أخر حوار دار بينها وبين حبيبها محمد علاء عقب قيامها بسرقة هاتفه المحمول وخطف شيكا الذي يعمل في مركز الصيانة الخاصة بزوجها.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن