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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. حارس عائلة ضرغام يسمع فضيحة ميار الغيطي ويستعد لنقلها لسيمون

صيد العقارب الحلقة15
صيد العقارب الحلقة15

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث كشفت ميار الغيطي تفاصيل علاقتها غير المشروعة مع سامح الغول وحملها منه سفاحا لشقيقتها غادة عبدالرازق في حديقة فيلا العائلة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15  

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 15، وفي أثناء تلك الوقفة بين ميار الغيطي وغادة عبدالرازق، كان يقف حارس الفيلا الذي يستمع إلى الحوار كاملا، بأوامر من سيمون زوجة رياض الخولي "إسماعيل الغول" بمقابل مادي تدفعه له مقابل نقل أخبار عائلة ضرغام.

وتقابل حارس فيلا عائلة ضرغام مع زوجته، ودار بينهما حديثا بعد أن سألته عن سبب وقوفه بهذه الطريقة، وقال لها إنه سوف يقوم بعمل يجلب لهم المال.

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القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عشر يعرض حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن

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