ضبط 3 متهمين بسرقة المتاجر في المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 عاطلين - لأحدهم معلومات جنائية - لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم سيارة مستأجرة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع، مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

واعترف المتهمون بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية "، صاحب مخرن خردة، تم ضبطه والمسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.