السجن 3 سنوات للمتهمين بخطف شاب بالإكراه فى المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن 3 سنوات لخطف مواطن واحتجازه في المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن خطف المتهمين «م. ر، 26 عاما، عاطل، م.م، 24 عاما» المجني عليه «ع. ع»، عقب استدراجه لعزمه على الطعام، وعقب وصوله أخفياه في مكان احتجازه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بلوغ مقصدهما.

وأوضحت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين بغير ترخيص سلاحا أبيض «كتر» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.