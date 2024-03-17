"وصية واجبة وتحت الوصايا".. العم ونجل الشقيق في دعوى أمام المحكمة فما القصة؟

«وصية واجبة وتحت الوصايا».. دعوى مستعجلة أقيمت من شخص ضد أبن شقيقه عقب بلوغه السن القانوني لتقاسم ميراثهما في القاهرة.

وجاءت تفاصيل الاستئناف رقم 644 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة مرفوع من «أ. ع»، «ع. م»، رئيس نيابة الأحوال الشخصية بصفته.

وتبين أن المدعي يطالب برفع الأختام وفض الشمع عن شقة بالطابق الأول بقرية فولكانو السياحية بناحية العجمي بالإسكندرية ؛ لزوال سبب وضعها برفع الوصاية على المدعي عليه الأول وبلوغه السن القانونية، وتعيين حارس قضائي بلا أجر على الشقة.

وبدأ صاحب الاستئناف يستطرد في تفاصيل مطالبه: «قال المستأنف توفى شقيقي المرحوم محمد علي وانحصر إرثه الشرعي في والده على خضر وتقدمت أم القاصر أ.س، بطلب للنيابة الحسبية بتعيينها وصية على أنها بدلا من جده نظرا لكبر سنه فقررت المحكمة بطلب بإزالة ولاية الجد عن القاصر وتعيين الأم بلا أجر على القاصر».

وتابع: «عقب ذلك توفى الجد وانحصر إرثه الشرعي في أولاده البالغين وأصحاب الوصية الواجبة وهو المدعي عليه - نجل شقيقه القاصر- والذي انتقلت وصاية والداته عليه وباع الجميع ممتلكاتهم وانتهت إلى اشتراك المدعي والمدعي عليه ونظرا للخلاف بينهما انتهت بتقدم الوصية على القاصر بطلب للنيابة الحسبية أن المدعي ينتفع بالشقة ويضع يه عليها يده دون القاصر فصدر قرار بتشميع العين خوفا على نصيب القاصر لصغر سنه وعدم بلوغه السن القانوني».