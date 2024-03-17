الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"وصية واجبة وتحت الوصايا".. العم ونجل الشقيق في دعوى أمام المحكمة فما القصة؟

محكمة
محكمة

«وصية واجبة وتحت الوصايا».. دعوى مستعجلة أقيمت من شخص ضد أبن شقيقه عقب بلوغه السن القانوني لتقاسم ميراثهما في القاهرة.

وجاءت تفاصيل الاستئناف رقم 644 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة مرفوع من «أ. ع»، «ع. م»، رئيس نيابة الأحوال الشخصية بصفته.

وتبين أن المدعي يطالب برفع الأختام وفض الشمع عن شقة بالطابق الأول بقرية فولكانو السياحية بناحية العجمي بالإسكندرية ؛ لزوال سبب وضعها برفع الوصاية على المدعي عليه الأول وبلوغه السن القانونية، وتعيين حارس قضائي بلا أجر على الشقة.

وبدأ صاحب الاستئناف يستطرد في تفاصيل مطالبه: «قال المستأنف توفى شقيقي المرحوم محمد علي وانحصر إرثه الشرعي في والده على خضر وتقدمت أم القاصر أ.س، بطلب للنيابة الحسبية بتعيينها وصية على أنها بدلا من جده نظرا لكبر سنه فقررت المحكمة بطلب بإزالة ولاية الجد عن القاصر وتعيين الأم بلا أجر على القاصر».

وتابع: «عقب ذلك توفى الجد وانحصر إرثه الشرعي في أولاده البالغين وأصحاب الوصية الواجبة وهو المدعي عليه - نجل شقيقه القاصر- والذي انتقلت وصاية والداته عليه وباع الجميع ممتلكاتهم وانتهت إلى اشتراك المدعي والمدعي عليه ونظرا للخلاف بينهما انتهت بتقدم الوصية على القاصر بطلب للنيابة الحسبية أن المدعي ينتفع بالشقة ويضع يه عليها يده دون القاصر فصدر قرار بتشميع العين خوفا على نصيب القاصر لصغر سنه وعدم بلوغه السن القانوني».

تحت الوصايا دعوى مستعجلة الاستئناف قرية فولكانو السياحية حارس قضائى

مواد متعلقة

مدبولى: الرئيس تبنى مشروعات "بديل العشوائيات".. والدولة مستمرة فى تطوير القاهرة القديمة

الأكثر قراءة

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

مصر تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل شبكات الإنترنت الفضائى العام الجارى

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

الأزهر.. 1084 عامًا حتى ازدهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل