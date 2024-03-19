تفاصيل تقرير المعمل الجنائى حول معاينة حريق كافيه بالمعادى

تسلمت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، تقرير المعمل الجنائي في معاينة تفحم حريق كافيه بكورنيش النيل، وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن الحريق شب بسبب ماس كهربائي.

كان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كافيه في كورنيش بمنطقة المعادى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وفور تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل كافيه في منطقة المعادي، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.