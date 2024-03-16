الأمور المستعجلة ترفض استئناف رفع الحجز عن أموال شركة تمول الإرهابية

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين، بسقوط حق صاحب شركة في الاستئناف حول إلغاء التحفظ على أموال شركة أخرى تدين له بمبلغ مليون ونصف جنيه.

الاستئناف حمل رقم 48 لسنة 2023 لمستأنف مستعجل القاهرة، أقامته شركة دلتا للكيماويات الدوائية ويمتلكها الدكتور عبد الحميد عبد الغني ضد شركة العبور للصناعات الدوائية، ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان الإرهابية.

وأقام المستأنف دعوى طالب فيها بأداء مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه قيمة 5 شيكات مستحقة الأداء والمسحوبة على إحدى البنوك والمرفوض صرفها لعدم كفاية الرصيد، كما أن المستأنف ضده رفض سداد المديونية بالطرق الودية، فأقام الدعوى وتم رفضها، فأقام الاستئناف.

وبإدخال رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان الإرهابية خصماً لرفع التحفظ على أموال المستأنف ضده حتى يتمكن من سداد مديونيته عقب التحفظ عليها لأن مالكها من المنتمين لجماعة الإخوان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستأنف لم يقيم استئنافه في موعده المحدد وتجاوز الميعاد وهو 10 أيام، فكان لزامًا أن يقيم الاستئناف في موعده وبذلك حقه في الاستئناف يكون سقط، فقررت المحكمة بسقوط حق المدعي في الاستئناف وذلك للتقرير به بعد الميعاد.