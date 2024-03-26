الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جريمة فى رمضان.. كشف لغز مقتل أجنبية داخل منزلها بمطروح

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيوة بمديرية أمن مطروح بوفاة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم، والعثور على جثتها داخل مسكنها.

 

وبالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مزارع مقيم بدائرة القسم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستيلائه على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي والأداة المستخدمة في الواقعة "عصا خشبية "، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية وتخلصه من هاتفها المحمول بإلقائه في أحد المجاري المائية المجاورة لمسكنه.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

رمضان مطروح مقتل أجنبية وزارة الداخلية قسم شرطة سيوة مديرية أمن مطروح

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