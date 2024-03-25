الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحقيقات النيابة: قتل شقيقه فى الشرابية وجلس بجانب الجثة لمشاهدة المسلسلات

ارشيفية
ارشيفية

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في اتهام عاطل بقتل شقيقه أثناء دفاعه عن والده في نهار رمضان، بدائرة قسم شرطة منطقة الشرابية.

 

تفاصيل معاينة النيابة

وتبين من معاينة النيابة أن الجثة لشاب في منتصف العقد الثالث مسجاة علي ظهرها علي الأرض في صالة الشقة ومصاب بعدة طعنات، وتبين أن المتهم يجلس بجوار الجثة ويشاهد التلفاز.

واستمعت النيابة إلى أقوال والد المتهم وقال إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم فتعدي عليه بالضرب وتدخل المجني عليه للدفاع عن والده فطعنه المتهم عدة طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق التحريات مشاجرة قتل شقيقة بالشرابية التلفزيون المسلسلات

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟