تحقيقات النيابة: قتل شقيقه فى الشرابية وجلس بجانب الجثة لمشاهدة المسلسلات

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في اتهام عاطل بقتل شقيقه أثناء دفاعه عن والده في نهار رمضان، بدائرة قسم شرطة منطقة الشرابية.

تفاصيل معاينة النيابة

وتبين من معاينة النيابة أن الجثة لشاب في منتصف العقد الثالث مسجاة علي ظهرها علي الأرض في صالة الشقة ومصاب بعدة طعنات، وتبين أن المتهم يجلس بجوار الجثة ويشاهد التلفاز.

واستمعت النيابة إلى أقوال والد المتهم وقال إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم فتعدي عليه بالضرب وتدخل المجني عليه للدفاع عن والده فطعنه المتهم عدة طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.