الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن يعيد طفل تائه لأسرته في القليوبية

جريدة الدستور

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إعادة طفل ضل الطريق لأهليته، حيث عثر عليه وتم تقديم الرعاية اللازمة له وتحديد أهليته والتواصل معهم وتسليمهم الطفل المذكور.


وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية بدائرة قسم شرطة ثان العبور تلاحظ لهم تواجد طفل بمفرده بالطريق، وبمناقشته قرر بخروجه من المنزل رفقة أحد أصدقائه وضل الطريق وعدم تمكنه من العودة لمسكنه.


على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وتحديد أهليته والتواصل معهم وتسليمهم الطفل المذكور عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته، وقد لاقى ذلك استحسانًا من أهلية وأقارب الطفل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

طفل امن القليوبية أقارب الطفل

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