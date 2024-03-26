ضبط شحنة مخدرات بها "كبتاجون وهيدرو" بـ600 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من إحباط محاولة تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة على المدمنين بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول "أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا"، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم «6 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كيلو جرام لمخدر الحشيش، 3 سيارات»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ600 ألف جنيه تقريبًا.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب.