الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كان بيعدى الشارع.. القبض على سائق سيارة نقل أنهى حياة عامل بالقاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة بالقاهرة لقيامه بصدم عامل، ما أسفر عن وفاته.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

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بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة أحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية، سيارة بمحل البلاغ اصطدم بـ عامل- مقيم بدائرة القسم  حال عبوره الطريق نتجت عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وتم ضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

سائق سيارة نقل حياة عامل القاهرة وزارة الداخلية قسم شرطة شبرا

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