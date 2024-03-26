الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات المساكن والمواقع تحت الإنشاء فى القاهرة

متهمون
متهمون

نجح رجال المباحث بـ مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، في ضبط 14 لصا لارتكاب جرائم سرقات المساكن والمواقع تحت الإنشاء في القاهرة.

كان اللواء علاء بشندي مدير المباحث العاصمة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"؛ لممارستهم نشاط إجرامي تخصص في سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سيارة نقل).

واعترفوا بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية " صاحب مخرن خردة "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول تم ضبطه والمسروقات.

 

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سائق وراء سرقة سيارة ميكروباص فى عين شمس

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كما تم ضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة في ارتكاب الوقائع - مبلغ مالا "متحصلات وقائع السرقة") واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 وضبط سائق "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وأرشد عن السيارة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، سيدة؛ لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وإعادة المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

مديرية امن القاهرة الداخلية جرائم سرقات المساكن مواقع تحت الإنشاء سرقة حديد التسليح

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