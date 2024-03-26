الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بدعم مجلس القيادة لاستعادة الدولة

اليمن
اليمن

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بمغادرة "مربع الصمت"، الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة الفضائع بحق المدنيين، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية".

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ودعا الإرياني - في تصريح له، اليوم - المجتمع الدولي إلى تكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإرساء الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية رصدت أكثر من 350 جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات مليشيا الحوثي.

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وفي ذات السياق، استنكر الإرياني بأشد العبارات إقدام ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات"، التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، على تصفية مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم، تحت التعذيب والاهمال وانعدام الرعاية الصحية بعد 6 أشهر من اختطافه وإخفائه قسرا في جريمة نكراء تضاف إلى سجل الميليشيا الحافل بالجرائم والانتهاكات.
 

وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة المبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان الحقوقيين والنشطاء مغادرة مربع الصمت منظمة ارهابية القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية

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