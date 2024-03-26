أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير إلى ستاد مصر لمشاهدة مباراة الفراعنة وكرواتيا

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن توفير أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير من وإلي استاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، لحضور مباراة مصر وكرواتيا بالتعاون مع وزارة النقل

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكرواتي في تمام العاشرة مساء اليوم في نهائي بطولة عاصمة مصر.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على نيوزيلندا بهدف نظيف في المواجهة السابقة.

وستتحرك الناقلات من ميادين القاهرة: عبدالمنعم رياض، العباسية، حدائق القبة «بجوار نادي مصر للبترول»، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، أمام المركز الأوليمبي في المعادي.

كما أنه سيتم مد مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف لـ2.30 صباحًا وسيتم نقل المشجعين من محطة القطار للمباراة مجانًا.

مباراة اليوم بين مصر وكرواتيا، تعد الثانية التي تجمع المنتخبين، حيث كانت أول مواجهة بين مصر وكرواتيا، منذ 25 عامًا، وبالتحديد عام 1999، ويومها تعادل المنتخبان بهدفين لكل فريق، والمثير أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، هو من تكفل يومها بتسجيل هدفي الفراعنة في المباراة الأولى.

وقبل مباراة اليوم، يتفوق منتخب كرواتيا على نظيره المصري من ناحية القيمة التسويقية، وطبقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين والقيم التسويقية، فإن القيمة السوقية لمنتخب كرواتيا تبلغ 272.2 مليون يورو، 5 أضعاف القيمة السوقية لمنتخب مصر التي تبلغ 57.65 مليون يورو.

ويعد يوشكو جفارديول، لاعب وسط مان سيتي الإنجليزي والمنتخب الكرواتي، هو أغلى لاعبي الفريقين، بقيمة تسويقية تصل لـ75 مليون يورو، فيما يعد عمر مرموش لاعب الوسط المهاجم في منتخب مصر، هو أغلى لاعبي الفراعنة في غياب محمد صلاح، بقيمة تسويقية تصل لـ15 مليون يورو.

صعد منتخب مصر لنهائي بطولة عاصمة مصر بعد الفوز على نيوزيلندا الجمعة الماضي، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فيما تأهل منتخب كرواتيا بعد عبور عقبة تونس بركلات الترجيح.