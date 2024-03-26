موقف زيزو النهائى من المشاركة أمام مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية

أكد مصدر داخل فريق الكرة بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو موقفه غير واضح حتى الآن من المشاركة أمام مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية يومي 31 مارس و7 أبريل المقبلين، علما بأن المباراتين ستقاما في القاهرة.

المصدر أكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق متخوف من الدفع باللاعب في اللقاء حتى حال عودته للتدريبات الجماعية في الساعات المقبلة.

مدرب الزمالك متخوف من عدم اكتمال لياقة اللاعب وقلقه من تجدد إصابته حال الدفع به.

وتعرض زيزو للإصابة في مباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر وخرج وقتها ولم يتمكن من استكمال اللقاء لنهايته.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتحقيق أفضل استفادة فنية من زيزو في الفترة المقبلة بداية من مواجهتي مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الافريقية.

زيزو يواصل التأهيل في تدريبات الزمالك

وأدى "زيزو"، مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الإثنين استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعب تدريبات الجري بالكرة حول الملعب، بجانب أداء بعض التدريبات التأهيلية الأخرى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويواصل "زيزو" البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة المران الذي أقيم مساء أمس الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بالتركيز على تنفيذ اللاعبين لبعض الأفكار الخططية الخاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر.

وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تحت إشراف المدير الفني، تم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها في مران الأمس.