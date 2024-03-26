عاجل| جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

كشف مصدر داخل فريق الكرة بنادي الزمالك عن قرار البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، بالدفع بالحارس محمد عواد أمام مودرن فيوتشر، في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جوميز قرر وضع عواد حارسا أساسيا للفريق في الفترة المقبلة بعدما كان يميل في وقت سابق للاعتماد على محمد صبحي قبل أن يستقر في النهاية على الاعتماد على محمد عواد.

وقرر جوميز عدم تطبيق سياسة التدوير من جديد بين عواد وصبحي في الفترة المقبلة، بعدما اعتمد عليها منذ بداية الموسم، والدفع بالثنائي بشكل متساوٍ في بطولتي الدوري والكونفيدرالية الإفريقية.

وشارك محمد عواد في نهائي بطولة كأس مصر، التي خسرها الزمالك بهدفين دون رد، قبل أن يشارك صبحي في لقاء الجونة بعدها ببطولة الدوري، والتي خسرها الزمالك بنتيجة 3-2.

ويتواجد عواد في الوقت الحالي مع المنتخب الوطني في بطولة كأس عاصمة مصر، ولم يشارك في المواجهة الأولى أمام نيوزيلندا التي فاز بها منتخب الفراعنة بهدف نظيف.

نسبة مشاركة عواد وصبحى مع الزمالك

وشارك محمد عواد مع الزمالك في 11 مباراة، بواقع 5 في الدوري و6 في بطولة الكونفيدرالية، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مواجهات، بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

أما محمد صبحي فخاض 8 مباريات مع الفريق الأبيض هذا الموسم، بواقع 7 مشاركات في الدوري، وواحدة في الكونفيدرالية، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، وتلقى مرماه 10 أهداف.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية يومي 31 مارس و7 أبريل المقبلين، علما بأن المباراتين ستقامان في القاهرة.

وفي سياق آخر، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشاركة إبراهيما نداي، لاعب الأبيض، في جزء من المران الذي أقيم مساء أمس الإثنين؛ استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وخاض "نداي" الفقرة التأهيلية والبدنية بشكل كامل، بالإضافة لمشاركته في جزء من تدريبات الكرة، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يؤديه في ظل الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وحرص الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على متابعة اللاعب أثناء التدريبات للوقوف على كافة التطورات الخاصة بحالته.