منتخب أستراليا يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بخماسية نظيفة أمام لبنان

حسم منتخب أستراليا تأهله للدور الثالث (الأخير) من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وكأس أمم آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية.

وحقق المنتخب الأسترالي انتصارا كاسحا بنتيجة 5 / صفر على مضيفه منتخب لبنان، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة التاسعة بالدور الثاني للتصفيات، ليحسم صعوده أيضا للنسخة المقبلة من كأس الأمم الآسيوية.

وعلى ملعب (جيو كانبيرا) بمدينة كانبيرا الأسترالية، التي اتفق المنتخبان على إجراء المباراة بها بدلا من إقامتها في لبنان، تقدم المنتخب الأسترالي بهدف مبكر عن طريق كوسيني ينجي في الدقيقة الثانية.

وجاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل باسل جرادي، لاعب المنتخب اللبناني هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.

واستغل المنتخب الأسترالي حالة الانهيار التي عانى منها منتخب لبنان في الشوط الثاني، ليضيف كريج جودوين وجون إيرديل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 49 و68 على الترتيب.

واختتم كريج جودوين مهرجان الأهداف في الدقيقة 81 بتسجيله الهدف الخامس لأستراليا وهدفه الشخصي الثاني.

وبذلك، حسم منتخب أستراليا صعوده للدور الثالث دون انتظار خوضه الجولتين الخامسة والسادسة في المجموعة، بعدما عزز موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الأربعة الأولى.

في المقابل، توقف رصيد منتخب لبنان عند نقطتين في المركز الثالث مؤقتا بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخب فلسطين، صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب بنجلاديش، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخبا تم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.