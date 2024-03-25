الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

غدا استكمال محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تواصل محكمة  جنايات القاهرة، غدا الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في عابدين. 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة الاثار محاكمة 3 أشخاص عابدين

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