غدًا.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه بقصر النيل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، ما أدى لإصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.