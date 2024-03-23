70 محاميًا ومحامية يدلون بأصواتهم في انتخابات المحامين بجنوب القاهرة

تواصل نقابة المحامين الفرعية بمحكمة جنوب القاهرة إجراء عمليات التصويت في محكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب في زينهم.

وأدلى 70 محاميًا ومحامية بصوتهم في انتخابات اختيار منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تبين أن الإقبال ضعيف ومحدود حتى الآن داخل لجان الجمالية وباب الشعرية.



وتم تقسيم اللجان في النقابة الفرعية لثلاث لجان، الجمالية لجنتين، ولجنة لباب الشعرية، ويتوافد حاليًا أعضاء النقابة للتصويت في الانتخابات لاختيار من يمثلهم بمنصب نقيب المحاميين وأعضاء الجمعية العمومية.



كانت أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، منذ قليل، عن فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.



وتتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.



ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.



وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.