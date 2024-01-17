15 سنة سجن لمحامٍ وموظف بنيابة باب الشعرية في قضية رشوة

قضت محكمة شمال العباسية بالسجن ١٥ سنة لمحامي وموظف بنيابة باب الشعرية؛ لاتهامهما بتقديم وتلقي عطايا ورشاوي مالية.

ذكر أمر الإحالة أن المتهم الثاني "محمد. ك" هارب 35 سنة، محام، قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول "مكرم. ب" 59 سنة، موظف بنيابة باب الشعرية الجزئية، الرشوة موضوع الاتهام واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، بأن اتفق مع المتهم الأول على ارتكاب الواقعة ومساعدته بأن قام بانتزاع محتوى حرز عند بيع وحدة سكنية مضبوط في القضية، والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاءت أحداث الواقعة فى يونيو 2022 وحتى 1 يوليو 2023، بدائرة قسمي السيدة زينب وباب الشعرية بمحافظة القاهرة، أولًا المتهم الأول بصفته موظف بنيابة باب الشعرية الجزئية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم محمد.ك، مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 10 آلاف جنيه مقابل تسهيل استيلائه على الحرز المرفق بالقضية رقم 1851 لسنة 1023 جنح باب الشعرية واستبداله بآخر على النحو المبين بالتحقيقات بصفته بسالفة الذكر سهل للمتهم الثاني والاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق تحت يد جهة عمله بأن مكنه من الاستيلاء على عقد بيع وحدة سكنية من ملف القضية رقم 1181 لسنة 2023 جنح باب الشعرية، واستبداله بآخر على النحو المبين بالتحقيقات.