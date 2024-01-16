إحالة رئيس حى السلام للمحاكمة بتهمة الرشوة

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، رئيس حي السلام الحالي، ومهندس تنظيم إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة تلقي رشوة 150 ألف جنيه، مقابل السماح لمالك قطعة أرض بناء سور مخالف حول الأرض بمنطقة السلام ثانٍ.

قال رئيس الحي في التحقيقات، إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لبناء سور يلف حول قطعة الأرض الخاصة به بالكامل، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.

وأضاف أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالبناء، وحينها أرسلت له مهندسا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل مائة وخمسين ألف جنيه.

وقال المتهم الثاني، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة الأرض التي يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنها مخالفة لاشتراطات البناء.

وتابع: اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على مائة وخمسين ألف جنيه والسماح له بالبناء، على أن تكون الرشوة مناصفة بينهم، موضحًا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنهما.

وكانت الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، يشتكي من تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس طلبا رشوة مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرضه.