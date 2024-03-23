مأساة سيدة بنيابة الآسرة عقب تمكينها من عش الزوجية: "صحاب البيت هيطرودني"

يبقى الوضع على ما هو عليه، في واقعة جديدة أمام نيابة الآسرة بشرق القاهرة ، قررت بتمكين سيدة وزوجها من مسكن الزوجية بمشاركته معًا أملًا في الصلح.

البداية عندما تقدمت «رزقة . أ»، بطلب إلى نيابة شئون الآسرة بشرق القاهرة الجديدة المقيد برقم 125 لسنة 2023، منازعة حيازة عين شمس الجزئي، تطالب بتمكينها من عش الزوجية عقب خلاف مع زوجها ومحاولته لطردها من المنزل .

وقالت السيدة أنها لا تجد ملجأ ولا مفر من العودة لبيتها، حيث أن أولادها ثلاثة ولا يمكن أن تعود بهم لمنزل عائلتها، ولانها ما زالت على ذمة زوجها قررت المحكمة بتمكينها مع الزوج «و.ش»، من عش الزوجية .

واستندت السيدة على عدد من شهود العيان من الجيران والأقارب الذين يؤكدون أن هذه الشقة هي منزل الزوجية الذي يجمعها بزوجها لمدة تقرب من 10 سنوات انجبت فيها على فراش الزوجية أبنائها الثلاثة.

ولكن من الناحية الآخرى، وعقب أيام من قرار التمكين تفاجأت السيدة بتظلم من ورثة مالك الشقة الذي يؤجرها لهم يطالبونها بالرحيل وترك المنزل لأن مالكه توفى ويريدون الشقة، واستغاثت بالمحكمة لإعادة تمكينها من الشقة وعدم طردها منها لأنها تحتضن فيها أطفالها، وحمل التظلم رقم 603 لسنة 2023.