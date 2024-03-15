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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 5| خطة لإنقاذ حياة ليلي وأحمد الزوجية

جريدة الدستور

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 5.. الشك يتغلل في حياة ليلي (دينا الشربيني) وزوجها أحمد (شريف سلامة)، بعد أن اكتشفت “ليلي” محاولات زميلة زوجها للتقرب منه.

مسلسلات رمضان 2024

 تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 5

 

حكت فوزية (ميمي جمال) لـ ليلي (دينا الشربيني) خلال بداية الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد عن سر إعجاب ملك بزوجها أحمد (شريف سلامة) بعد أن سمعت حديث فاتن وحياة.

وتحاول حياة (إسعاد يونس) وفاتن (ألفت إمام)، وضع خطة لانقاذ ابنها أحمد من ملك زميلته، حيث اتصلت بليلي (دينا الشربيني) لتخبرها أنها أرسلت الكوافير لمنزلها، وهو ما أثار تساؤلات “ليلى” واستغرابها.

مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 6

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

تعرض حلقة الإعادة لـ حلقة  5 من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

تعرض حلقة الإعادة  5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشاكل الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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