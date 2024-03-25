الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كنيسة مار جرجس بالأبطال تحتفل بعيد الأم

كنيسة مار جرجس
كنيسة مار جرجس

احتفلت كنيسة مار جرجس، بالأبطال، بعيد الأم، عقب صلاة القداس الإلهي، ودرب الصليب، بمشاركة الأب أندراوس فوزي، راعي الكنيسة، والأب رفعت لويز السالزياني.

تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة حول "مفهوم الأمومة ودور الأم في حياتنا"، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الأسر، المشاركة في اليوم.

 

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