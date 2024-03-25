كنيسة مار جرجس بالأبطال تحتفل بعيد الأم

احتفلت كنيسة مار جرجس، بالأبطال، بعيد الأم، عقب صلاة القداس الإلهي، ودرب الصليب، بمشاركة الأب أندراوس فوزي، راعي الكنيسة، والأب رفعت لويز السالزياني.

تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة حول "مفهوم الأمومة ودور الأم في حياتنا"، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الأسر، المشاركة في اليوم.