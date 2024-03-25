كنيسة مار جرجس بالأبطال تحتفل بعيد الأم
احتفلت كنيسة مار جرجس، بالأبطال، بعيد الأم، عقب صلاة القداس الإلهي، ودرب الصليب، بمشاركة الأب أندراوس فوزي، راعي الكنيسة، والأب رفعت لويز السالزياني.
تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة حول "مفهوم الأمومة ودور الأم في حياتنا"، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الأسر، المشاركة في اليوم.
الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية