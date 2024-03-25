طولان: "رمضان صبحى لازم يروح الزمالك.. ومفيش مدرب مصرى قادر على قيادة المنتخب"

فتح حلمى طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك وفريق البنك الأهلي، النار على مسئولي اتحاد الكرة، بعد قرار تعيين التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن على رأس القيادة الفنية للفراعنة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال "طولان" في تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلًا: "لا يوجد مدرب مصري حاليًا قادر على قيادة المنتخب الوطني".

وأضاف: "هناك أسماء هي حاليًا الأنسب لقيادة الفراعنة، مثل أحمد سامي مدرب سموحة وعبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش والكورة لا تدار بالروح فقط".

وأوضح طولان: "ليس كل نجم كرة قدم يصلح مدرب وأكبر الأمثلة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، وبيليه في البرازيل وأين الإنجازات التي حققها المدربون مع الأندية لتولي تدريب المنتخب".

وطلب مدرب الزمالك السابق، من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي، بتقديم استقالتهم فورًا بسبب عدم قدرتهم في اتخاذ القرارات".

وأردف: "فيتوريا لم يكن المدرب الأسوأ في تدريب منتخب مصر، لكنه كان يحقق نتائج جيدة في بدايته".

واختتم طولان: "رمضان صبحي تبقى صفقة قوية للزمالك وإضافة، اللاعب مهاجم حاليا في بيراميدز، والقلعة البيضاء تحتاج لـ11 لاعبا للمنافسة على البطولات في الفترة المقبلة".