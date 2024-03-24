الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بحضور كهربا.. "قافلة السعادة" تصل الأسمرات لإفطار 1000 صائم (صور)

افطار 1000 صائم بالاسمرات
افطار 1000 صائم بالاسمرات

وصلت اليوم قافلة السعادة لمدينة الأسمرات في حفل إفطار 1000 صائم ضمن فاعليات قوافل السعادة تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة.

وضم حفل اليوم تنظيم ندوات تثقيفية توعوية بخطورة المخدرات كما تحوي الفاعلية حفلا للإنشاد الدينى، على أن تمر السيارات بشوارع المدينة لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال بمساكنهم.

قافلة السعادة تضم مشاركات للاطفال 

كما تضم قافلة السعادة  فعاليات مختلفة للطفل منها ورش حكي للأطفال للتوعية بمخاطر الإدمان وجلسات رسم وتلوين وجوه الأطفال بأعلام مصر وفلسطين ويضم الحفل الأراجوز.

وفي النهاية تنتقل سيارة المبادرة داخل الشوارع لتوزيع الهدايا ووجبات الإفطار على المواطنين.

وأحلت الفنانة نهال عنبر وبدرية طلبة ومحمود كهربا، أمس، ضيوفًا على احتفالية جمعية رسالة، عضو التحالف الوطني اليوم في إفطار اهالينا بالمحافظات.

ووجهت نهال عنبر خلال كلمتها الشكر والتحية لجمعية رسالة عضو التحالف الوطني، مشيدة بما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأسر الاكثر احتياجًا.

من جهتها، قالت الفنانة بدرية طلبة إن فعالية اليوم جسدت منتهى الإنسانية لمايقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الاكثر احتياجًا.

وتابعت طلبة خلال الفعالية المقامة أن اليوم هو كرنفال للأسر البسيطة من ناحية ويعبر عن مقدار مسئولية الدولة تجاة الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللاعب محمود كهربا إنه سعيد بمشاركة اليوم في افطار 1000 فرد تحت مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي، موجهًا الشكر لدعوته للحفل المقام من قبل جمعية رسالة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

كما نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الأربعاء، إفطارًا بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بالمقطم، وشارك في الإفطار أكثر من 2000 مواطن، بحضور د.طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس اللجنة التنظيمية لعمل التحالف الوطني، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، والقيادات الدينية وقيادات مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال كلمته أعرب الدكتور عبد القوي عن سعادته الكبيرة بالمشهد الحضاري لحي الأسمرات مضيفًا "إن عدد المستفيدين من الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم ما يقرب من 20 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية"، مؤكدًا "أن التحالف لديه قاعدة بيانات للمواطنين الأولى بالرعاية في المحافظات والقرى".

من جانبه، قال رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة "يشارك اليوم أكثر من 2000 من شركاء الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني الذي يحرص على تقديم مساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية على كافة المستويات".

وأعربت هبة يسري، مدير برامج الحوار بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من أعضاء برامج الحوار للهيئة الإنجيلية، من شيوخ وقساوسة وواعظات وراهبات وإعلاميين وأكاديميين، والذي يعكس الصورة المصرية الخاصة للعيش المشترك.

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قافلة السعادة الأسمرات افطار 1000 صائم الأسر الأولى بالرعاية محافظة القاهرة

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