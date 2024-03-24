محافظ مطروح يؤكد على دعم وتعزيز دور المرأة في شتى المجالات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن احتفالية تكريم المرأة والأم المثالية بـ" مطروح"، يواكب الإحتفال بعيد المرأة والأم المصرية خلال شهر مارس من كل عام مشيرا إلي اهتمام القيادة السياسية دائمًا بالمرأة المصرية والإيمان بقدراتها في المشاركة في بناء ونهضة المجتمع، ووضع الآليات اللازمة لتمكين دورها وتعزيز مكانتها في كافة المجالات.

دور المرأة



واشار إلى حرص محافظة مطروح بكافة أجهزتها لدعم وتعزيز دور المرأة في شتى المجالات وبكافة القرى والنجوع والتجمعات بعمق الصحراء لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا مع احترام كافة العادات والتقاليد المميزة للمرأة المطروحية لضمان حقوقها من خلال الجهات المعنية مع استكمال ذلك الدور لزيادة وعى المرأة المطروحية ودعمها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وصولا إلى قلب القرى والنجوع الصحراوية.

التحالف الوطنى



وقدم محافظ مطروح الشكر لكل من ساهم في تنظيم الاحتفالية من جميع الجهات التنفيذية من مديرية التضامن الاجتماعي ولجنة اختيار الأم المثالية بوحدة تكافؤ الفرص وإدارة العلاقات العامة والإعلام والمشاركة الفاعلة لأمانة مطروح للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة مطروح اليوم الأحد لتكريم المرأة والأم المثالية بمطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والنائبة فتحية السنوسي والنائبة سحر عيد والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعدد من سيدات مطروح المكرمات خلال الاحتفالية من الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن من خلال التضامن الاجتماعي، والأمهات المثاليات لوحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من النماذج المتميزة وقصص الكفاح المشرفة لعدد من سيدات مطروح في رعاية أسرهن وخدمة المجتمع المحلى ومنح المكرمات شهادات تقدير ومبلغ مالي ودرع مهداة من التحالف الوطني للتحالف الوطني والتنموي تقديرا لقصص كفاحهم.

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