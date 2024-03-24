الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل حرق المنازل بمحيط مجمع الشفاء بغزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال رامي عبده، رئيس المرصد  الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال يواصل عمليات استهداف الأطفال والنساء والرجال وكبار السن وهناك محاولات إسرائيلية لطمس الجرائم.

أضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب اتخاذ قرار دولي لوقف نزيف الدم بقطاع غزة وما يحدث أمام مجمع الشفاء مروع للغاية.

أشار إلى أن الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي على مدار أسبوع ويرتكب انتهاكات عديدة بحق النازحين، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل حرق المنازل بمحيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

الأورومتوسطي غزة مجمع الشفاء الاحتلال القاهرة الإخبارية الأطفال والنساء

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