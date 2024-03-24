"الزراعة" تتابع المحاصيل الاستراتيجية وبرامج تربية الأصناف بمحطة البحوث الزراعية بسخا

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورعادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية الشتوية.

وتابع الدكتور محسن أبورحاب القائم بأعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات يرافقه بعض قيادات المعهد والباحثين فيه، محاصيل الشعير والقمح والفول البلدي في محطة سخا للبحوث الزراعية بمحافظة كفرالشيخ للاطمئنان على حالة المحاصيل بعد موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر حاليًا، وذلك لوضع البرامج لوقاية هذه المحاصيل من الأمراض.

متابعة برامج تربية محاصيل القمح والشعير والفول البلدي للحصول على أصناف مقاومة للأمراض



كما تابع القائم بأعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات، برامج تربية محاصيل القمح والشعير والفول البلدي للحصول على أصناف مقاومة للأمراض والتي يشرف عليها باحثو معهد بحوث أمراض النباتات بمحطة البحوث الزراعية بسخا، وقام الدكتور عاطف شاهين رئيس قسم أمراض القمح بشرح خطوات وبروتوكولات التربية لأصناف القمح للحصول على أصناف مقاومة للأمراض وخاصة الصدأ ثم إكثار هذه الأصناف بالتعاون مع قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.



وكذلك قامت الدكتورة شيرين حبيب، رئيس قسم أمراض الشعير، بتوضيح الطرق المثلى لتربية محصول الشعير ضد الأمراض النباتية وكذلك خطوات إكثار هذه الأصناف وزيادتها بالتعاون مع قسم الشعير بمعهد المحاصيل الحقلية.

سلالات من الفول البلدي مبشرة للحصول على أصناف جديدة مقاومة للعديد من الأمراض

وأوضح الدكتور ايهاب سرحان أن هناك العديد من سلالات الفول البلدي المبشرة للحصول على أصناف جديدة مقاومة للعديد من الأمراض وذات إنتاجية عالية وأيضًا أوضح خطوات الحصول على هذه الأصناف للوصول إلى إكثارها ونشرها كأصناف معتمدة بالتعاون مع قسم البقوليات بمعهد المحاصيل الحقلية.



كما قامت الدكتورة سماح مرعي المشرفة على برنامج تربية الشعير بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بشرح وافٍ لبرامج التربية لأصناف الشعير الثنائي والسداسي وخطوات وطرق الحصول على الأصناف ممتازة بطرق الانتخاب والتربية للأصناف الممتازة.

وكان الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث البحوث الزراعية بسخا، استقبل مدير وقيادات معهد أمراض النباتات والباحثين المرافقين لهم وقام بشرح وافٍ للتعاون المتميز بين المحطة ومعهد الأمراض في نواحٍ كثيرة ومميزة وخاصة برامج التربية لمكافحة الأمراض.