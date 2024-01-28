"وقاية النباتات" يكثف حملاته المرورية لتقديم الدعم الفني لحماية المحاصيل الشتوية

كلَّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهات البحثية بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة والمتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة تقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الشتوية من الآفات.

وقاية النبات

ونفَّذ معهد بحوث وقاية النباتات حملات متابعة ميدانية ومرور حقلي في محافظات دلتا وصعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وإمدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة التي تساعدهم على الحصول على محصول جيد وذو جودة عالية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، أن "وقاية النباتات" حريص على تفقد حقول المحاصيل الشتوية مثل القمح والفول البلدي والموز والبنجر والبصل والطماطم وغيرها، للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرًا ملحوظًا في المناخ ومتابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

وأضاف أن باحثي المعهد بمقره الرئيسي وفروعه يقومون بحملات مرور مكثفة في جميع المحافظات للاستماع للمزارعين للتوعية وإعطاء أهم الإرشادات والتوصيات لزيادة المنتج المحلي والحد من فواتير الاستيراد.

وأشاد عبدالمجيد، بالدور الفاعل الذي يؤديه الباحثون في دعم المزارعين بالإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بالآفات مما يؤدي لتقليل استخدام المبيدات الكيميائية ويحافظ على البيئة كجزء أساسي من استراتيجيات الزراعة المستدامة.