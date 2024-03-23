"الداخلية" تنظم احتفالية للنزيلات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

بمناسبة عيد الأم..

نظَّمت وزارة الداخلية احتفالية للنزيلات بـ مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمشاركة وفد من المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2024.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الاهتمام بالجانب الإنساني وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديرًا لدور المرأة المصرية، وإنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية التي ترتكز في أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة في شتى المناسبات، وفي ضوء ما يزخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة.

احتفالية مركز الإصلاح والتأهيل بعيد الأم

وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2024، نظمت وزارة الداخلية احتفالية داخل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، تضمنت برنامجًا ترفيهيًا مع توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن، كما شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من ممثلي المجالس القومية المتخصصة وبعض منظمات المجتمع المدني.

ولاقت الاحتفالية استحسانًا وإشادةً من الحضور، كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية في تطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار الترجمة الواقعية لحرص الوزارة على تكريس الدور المجتمعي للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.