"الداخلية" تُشارك طلائع المناطق الحضارية احتفالهم بعيد الأم

شاركت وزارة الداخلية شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة الاحتفال بعيد الأم، حيث انطلقوا مع وفد من الوزارة لتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالى المناطق الحضارية الجديدة لمشاركتهم الإحتفال بعيد الأم، كما حرصت الوزارة على اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إلى دور رعاية المسنات للإحتفال معهم بهذه المناسبة سعيًا لغرس القيم الإجتماعية والإيجابية لديهم استمرارًا لدورها فى بناء النشأ وتعليمهم معاني الوفاء والتقدير لدور الأم في بناء الأسرة والمجتمع.

وتأتي تلك الاحتفالات استمرارًا للدعم والتفاعل المتواصل بين وزارة الداخلية وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وفي إطار مبادرة (كلنا واحد - جيل جديد) تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وامتدت احتفالات الوزارة بعيد الأم إلى تنظيم إحتفالية لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة من المشاركين في مبادرة (جيل جديد) بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة بحضور عدد من الشخصيات العامة، وهو ما يأتي في إطار نجاحات المبادرة في بناء شخصية شباب وطلائع هذه المناطق وغرس القيم الإيجابية فى نفوسهم، وحيث يأتي الاحتفال بعيد الأم هذا العام تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، فقد سادت الأجواء الرمضانية على الاحتفال.

وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا عيد الأم على شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة ليسلموها لأمهاتهم فى إجواء إحتفالية وهي تعبير عن التقدير لدور هؤلاء الأمهات فى بناء أجيال جديدة قادرة على البناء والعطاء، وقد حققت مبادرة جيل جديد نجاح كبير، حيث غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وعظمت من القيم الإيجابية لديهم وفعلت من دورهم فى خدمة المجتمع وأكدت أن بناء الإنسان في مقدمة الأولويات مع توفير السكن الحضاري الأمن لهم.

وقد تم توجيه الشكر لوزارة الداخلية التي استطاعت أن تغير من هؤلاء الشباب وتزرع فيهم الحلم والأمل في حياةٍ أفضل.