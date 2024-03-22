الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مران الزمالك: زيزو يظهر.. وبرنامج خاص لرباعى الشباب

زيزو
زيزو

ظهر أحمد سيد “زيزو” جناح الزمالك، في التدريبات الفريق، اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء بالنادي، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر بالكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

يلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر، مساء 31 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية كروية، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة (2023 /2024).

بينما تقام مواجهة الإياب يوم 7 أبريل المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وفي سهرة رمضانية كروية أيضا.

وبدأ أحمد “زيزو”، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، خلال مران اليوم الجمعة.

وكان “زيزو” تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، والتي خسر الفارس الأبيض على إثرها اللقب بهدفين نظيفين.

ويؤدي زيزو المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

في سياق مختلف، احتفل اللاعبون بعيد ميلاد أحمد فتوح ومهاب ياسر ثنائي الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة.

ونظم لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني ممرًا شرفيًا قبل مران اليوم، للاحتفال بعيد ميلاد فتوح وياسر، في لافتة طيبة من اللاعبين والجهاز الفني للزمالك.

من جانب آخر، وضع الجهاز الفني للفريق الأول، برنامجا تدريبيا لرباعي الشباب أحمد رفاعي ومحمد صلاح، ومحمد سامح وعلي عبدالمجيد، الذين تم تصعيدهم مؤخرا للفريق الأول، خلال مران اليوم الجمعة.

وكان جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك قام بتصعيد محمد صلاح ومحمد سامح ثنائي هجوم فريق الشباب مواليد 2003 وأحمد رفاعي مدافع فريق 2003، بالإضافة إلى علي عبدالمجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006.

كما خاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الجمعة.

وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية والتي تضمنت تدريبات متنوعة، بالإضافة إلى فقرة بالكرة، قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

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