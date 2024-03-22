الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بشير التابعي: جوميز مش ساحر.. وهذا ما ينقص الزمالك للتتويج بالبطولات

جوميز
جوميز

يرى بشير التابعي مدافع نادي الزمالك  والمنتخب الوطني الأسبق، أن كان من الطبيعي أن يتسلم المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب القلعة البيضاء الجديد، تقريرا فنيا مفصلا عن كل الأمور الفنية بالفريق، خاصة وأنه ما زال حتى الآن يستكشف لاعبيه، رغم تواجده داخل القلعة البيضاء منذ شهرين.

وقال بشير خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "من الصعب الحكم على جوميز الآن هو مش ساحر ولا معاه عصاية سحرية، وإدارة الزمالك يجب أن تعلم بصعوبة تتويج الفريق بأي بطولة حاليا".

وأضاف مدافع منتخب مصر السابق:" جوزيه جوميز محتاج موسم كامل مع الزمالك عشان يحصد بطولة، وكان لا بد التأني من قبل الإدارة في التعاقد مع هذا الكم من الصفقات، خاصة والزمالك لن يستطيع الاستفادة من عبد الله السعيد وناصر ماهر إفريقيا".

وأشار لاعب الزمالك السابق:" كان من الطبيعي أن يفرط الزمالك في كأس مصر، خاصة وأن الفريق كان عائدا من فترة توقف طويلة، ودوما الزمالك بعد فترة الراحة مبيكونش في مستواه المطلوب، ولم أكن متفائلا أن الزمالك سيتوج بكأس مصر".

بشير التابعي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز جوميز البرتغالي جوميز

مواد متعلقة

الزمالك يزاحم الأهلى على صفقة أحمد رمضان "بيكهام" الصيف المقبل

جوميز يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في الكونفيدرالية

الزمالك يكشف تطورات إصابة الونش ونداى وروقا

جوميز يفاجئ إدارة الزمالك ويوصى بتجديد التعاقد مع محمد أشرف "روقا"

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عاجل.. نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل| 18 مليون شخص على "شفا المجاعة" في السودان

بعد زيادة أسعار البنزين.. مصر تدعم المنتجات البترولية بـ119 مليار جنيه

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟