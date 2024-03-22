بشير التابعي: جوميز مش ساحر.. وهذا ما ينقص الزمالك للتتويج بالبطولات

يرى بشير التابعي مدافع نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أن كان من الطبيعي أن يتسلم المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب القلعة البيضاء الجديد، تقريرا فنيا مفصلا عن كل الأمور الفنية بالفريق، خاصة وأنه ما زال حتى الآن يستكشف لاعبيه، رغم تواجده داخل القلعة البيضاء منذ شهرين.

وقال بشير خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "من الصعب الحكم على جوميز الآن هو مش ساحر ولا معاه عصاية سحرية، وإدارة الزمالك يجب أن تعلم بصعوبة تتويج الفريق بأي بطولة حاليا".

وأضاف مدافع منتخب مصر السابق:" جوزيه جوميز محتاج موسم كامل مع الزمالك عشان يحصد بطولة، وكان لا بد التأني من قبل الإدارة في التعاقد مع هذا الكم من الصفقات، خاصة والزمالك لن يستطيع الاستفادة من عبد الله السعيد وناصر ماهر إفريقيا".

وأشار لاعب الزمالك السابق:" كان من الطبيعي أن يفرط الزمالك في كأس مصر، خاصة وأن الفريق كان عائدا من فترة توقف طويلة، ودوما الزمالك بعد فترة الراحة مبيكونش في مستواه المطلوب، ولم أكن متفائلا أن الزمالك سيتوج بكأس مصر".