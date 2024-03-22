الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر الدولية، وهى أول مباراة يخوضها الكابتن حسام حسن مع المنتخب.

وقال إن المباراة اتخذت منحنى آخر بعد نقلها إلى مصر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الإمارات، حتى إن "فيفا" أعلن دعمه ورعايته لها.

وأضاف "عراقي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى،:" حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، قرر خوض بطولة كأس عاصمة مصر بشكل قوي جدًا، لأنها الاحتكاك الأول له بعد توليه المسئولية".

البطولة هى التجربة الأخيرة قبل معسكر يونيو للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 

وتابع أن هذه البطولة هى التجربة الأخيرة قبل معسكر يونيو الذي سيتخلله مباراتان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ضد منتخب بوركينا فاسو وغينيا وهى احتكاكات قوية مع منتخبات قوية مثل منتخب كرواتيا ومنتخب يونس وكلها منتخبات لديها أهداف قوية.

وواصل: "المنتخبات المشاركة في البطولة سنتعامل معها بمنتهى القوة، لأن لديهم تحديات مهمة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيجعل البطولة تأخذ منحنى مختلفًا".

واستطرد: "الكابتن إبراهيم والكابتن حسام حسن مهتمان بالبطولة واختياراتهما كانت مميزة ولا خلاف عليها، ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في كثرة الإصابات العديدة اللي بتواجه المنتخب، لكن اللاعيبة هتقدر تسد إن شاء الله".

وأوضح محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أن الكابتن حسام حسن، طلب إقامة المعسكر بشكل مبكر، وهو ما استجاب له اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

اتحاد الكرة منتخب مصر نيوزلندا كأس عاصمة مصر الدولية حسام حسن

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